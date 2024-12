Lapresse.it - Natale 2024, ecco cosa vedere in tv

Un viaggio nelle atmosfere notturne della città eterna. Alberto Angela torna acon ‘Stanotte a Roma’ il 25 dicembre in prima serata su Rai1. Un dialogo a tu per tu con le meraviglie della Roma antica, barocca e contemporanea, quando la città avvolta nel silenzio torna a rispecchiarsi nella sua storia millenaria. Tanti i set notturni esplorati da Alberto Angela: Castel Sant’Angelo, scalinata di Trinità dei Monti, Colosseo, Foro Romano, Campidoglio, Pantheon, Fontana di Trevi, Galleria Borghese, Bocca della Verità, Isola Tiberina, fontanone del Gianicolo, Piazza Navona, Galleria Doria Pamphili e anche la villa-museo di Alberto Sordi.Protagonisti anche gli artisti: da Claudio Baglioni, che si esibirà in una performance musicale all’interno del Colosseo, a Giancarlo Giannini sulle tracce della Roma cinematografica.