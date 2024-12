Puntomagazine.it - Napoli: aggredisce gli agenti nel centro storico, arrestato

. Durante il controllo l’ha dato in escandescenze scagliandosi contro gliIl 22 dicembre mattina, la Polizia di Stato haper resistenza a Pubblico Ufficiale e lesioni personali un 18enne originario della Tunisia. Il giovane era irregolare sul territorio nazionale e con precedenti di polizia, anche specifici. A darne notizia una comunicazione della Questura diIn particolare, glidel Commissariato Vicaria- Mercato, durante il servizio di controllo del territorio, hanno notato in via Carriera Grande un soggetto che, alla loro vista, ha tentato di eludere il controllo.Pertanto, i poliziotti lo hanno raggiunto ma il predetto, durante le fasi del controllo, ha iniziato a dare in escandescenza scagliandosi contro gli operatori finché non è stato bloccato dopo una colluttazione.