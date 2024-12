Pianetamilan.it - Milan, Bennacer pronto a tornare: sarà un nuovo acquisto?

è un giocatore di qualità assoluta, su questo poco da discutere. È un giocatore che se dovessea dei livelli buoni, potrebbe rivoluzionare ancora di più il centrocampo e dare spazio a Fonseca di cambiare uomini e posizioni in campo.può giocare davanti alla difesa, può impostare dal basso, può anche giocare da trequartista, come ha fatto con Pioli. Il tutto potrebbe dipendere dalla forma fisica. Come scrive 'Tuttosport', oltre il ritorno di Musah, potrebbeanchecontro la Roma. L'algerino è mancato tremendamente a Fonseca, che ha dovuto adattare Filippo Terracciano nel ruolo di mediano accanto a Youssouf Fofana.è al secondo stop di un certo tipo negli ultimi diciotto mesi: prima la lesione post-traumatica della cartilagine del condilo femorale laterale patita dopo pochi minuti della semifinale d’andata di Champions League contro l’Inter, poi il problema al polpaccio destro in nazionale.