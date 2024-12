Ilrestodelcarlino.it - Macagi in zona playout, il patron Giulioni: "Noi ci crediamo, siamo fiduciosi"

Speranza e fiducia rendono meno deprimente il grigiore della classifica dellaCingoli che, a quasi due terzi del campionato di A Gold di pallamano maschile, si ritrova in. "Certo, infortuni e imprevisti hanno pesato – riflette il presidente Massimiliano–: in sostanza ci mancano quegli otto punti che avrebbero reso tranquilla la nostra situazione di classifica. E avremmo potuto navigare anche più sereni se fossimo stati capaci di aggiudicarci a sorpresa una di quelle partite ritenute particolarmente ostiche". Sintesi del capitolo imprevisti. "Abbiamo ingaggiato il portiere tedesco Noack che poi per motivi personali – spiega– ci ha chiesto di risolvere il contratto. È stato sostituito con Coppola per avere, con Albanesi, due portieri di buon affidamento.