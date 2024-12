Sport.quotidiano.net - Le parole dell’ad Carnevali. "Fare bene non era scontato. Sulla strada giusta per tornare in A»

SASSUOLO"Stiamo lavorando da questa estate per cercare di risalire subito in A, naturalmente ben consapevoli di quanto il campionato sia lungo e difficile. Adesso si tratta di affrontare nel modo migliore la partita di Pisa".e musica di Giovanni: l’ad del Sassuolo, intervistato da Radio Rai, ha fatto il puntostagione neroverde ("dopo la retrocessione non era, basti vedere quanta fatica fanno le squadre che sono retrocesse con noi") dicendosi "soddisfatto" di quanto la squadra sta esprimendo non senza mettere l’accento sull’importanza del lavoro di Fabio Grosso. "L’acquisto più importante fatto questa estate, fondamentale per la ripartenza: non a caso è stata la nostra prima e unica scelta", dice, che attorno alla squadra dice di sentire "un’aria nuova: siamoper cercare di riportare il Sassuolo in serie A.