I film di Natale da vedere su Prime Video

Leggi su Cinefilos.it

didasuCon l’avvicinarsi delle festività natalizie, ecco – dopo ie le serie disu Netflix – una selezione di titoli ambientati durante ildisponibili su, da gustare in questi giorni con tutta la famiglia. Si può partire per un viaggio verso la Lapponia con 10 giorni con Babbo, mentre chi preferisce unromantico può scegliereche sono ormai dei veri classici, come L’amore non va in vacanza, e per i più piccoli, c’è una ricca selezione did’animazione come Il Grinch o di titoli adatti a tutta la famiglia come Buonda Candy Cane Lane. Questi e molti altri titoli vi aspettano su, per accendere con tante storie l’atmosfera deldiromantici suL’amore non va in vacanzaIris (Kate Winslet) e Amanda (Cameron Diaz) sono due donne che non potrebbero essere più diverse: una vive in un accogliente cottage inglese, l’altra in una sontuosa villa ad Hollywood.