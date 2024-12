Quifinanza.it - Concorso Inps per 781 psicologi e assistenti sociali, il bando e le materie da studiare

L’ha bandito unper titoli ed esami per l’assunzione a tempo indeterminato di 781 “Specialisti delle areeche e“, che saranno inquadrati nell’area funzionari, nella famiglia professionale dei funzionari sanitari.I posti messi a, vanno dal minimo di 3 del Coordinamento generale Medico legale al massimo di 74 per la Regione Lombardia.Come candidarsiLa domanda di partecipazione va presentata esclusivamente per via telematica compilando il form sul portale di reclutamento InPA (inpa.gov.it). Il termine per inviare la candidatura cade alle 23:59 di mercoledì 22 gennaio 2025. Per accedere è necessario autenticarsi con Spid, Cie, Cns, ed eIDAS.Fino al termine indicato, il candidato può modificare o integrare la sua domanda. In caso di invii multipli di domande, verrà presa in considerazione solo l’ultima.