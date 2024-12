Lanazione.it - Buon Natale di pace e di speranza

Morto per i nostri peccati è Risorto, è Asceso al cielo e ora lo attendiamo “Venire su una nube con potenza e gloria”. Viviamo il già della nostra condizione di uomini e donne nuovi rendenti dalla Grazia Battesimale, che si rinnova nei Sacramenti, ma non ci è tolta l’attesa di un futuro in cui le Promesse di un Regno di Giustizia e dinon si sono ancora avverate nella loro completezza. In particolare con la Lettera pastorale della prima domenica di Avvento, ho voluto indicare alcune chiavi di lettura per scorgere più in profondità i tempi in cui viviamo partendo da una analisi della Chiesa nel mondo ed in particolare nei nostri territori. Come più volte ribadito anche da Papa Francesco viviamo in un cambiamento di epoca che ci invita ad “essere cristiani in un mondo che non lo è più”.