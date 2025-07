I giudici smontano le leggi per favorire gli immigrati

Un caso che scuote il panorama giuridico italiano: i giudici smontano le leggi per favorire gli immigrati, aprendo un dibattito acceso sulla legalità e sui diritti. La Corte d’appello di Cagliari decide di «graziare» un immigrato in attesa di via, rivolgendosi alla Consulta. Ilaria Salis esulta: «Breccia aperta». Ma cosa significa davvero questa decisione per il nostro sistema legale e sociale? Continuiamo a seguire la vicenda.

#LaVeritàdioggi I giudici smontano le leggi per favorire gli immigrati ? Può infastidire Trump? Elon Musk non è più un nazista ? Gli artigiani di Milano «stracciano» Stellantis ? Altra faida nel Pd sul direttore d’orchestra russo http://social.laverita.info/sfogli Vai su X

I giudici smontano, punto per punto, il castello di menzogne costruito dalla sinistra sul caso Open Arms. Nessun obbligo per l’Italia a offrire un porto sicuro. Nessun sequestro. Nessun reato. Salvini ha solo difeso i confini e applicato la legge. Vai su Facebook

