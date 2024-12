Glieroidelcalcio.com - Buon compleanno ad uno degli Eroi dell’Hellas Verona 1984-85… Luciano Bruni!

Il 24 dicembre del 1960 nasce. Cresciuto nelle giovanili del Livorno e della Fiorentina fa il debutto in prima squadra con la maglia Viola. Dopo le stagioni in prestito con la Pistoiese e con la Reggiana, nel 1983 passa all'Hellas. Qui, in sei stagioni, totalizza 109 presenze e 4 reti. Con gli scaligeri vinse lo storico Scudetto della stagione-85. Dopo il club veneto, passa al Siena poi al Castelfiorentino per chiudere la carriera all'Arezzo.