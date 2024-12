Ilfattoquotidiano.it - “Vasco Rossi non legge il gobbo, vive le sue canzoni ed è per questo che si commuove davvero con il suo pubblico”: tutto sull’evento “Magnifici 7” su Canale 5

In esclusiva in prima serata il 28 dicembre su5 “– I7”. Uno speciale scritto e diretto da Giorgio Verdelli, condotto da Claudio Amendola, dedicato ae ai suoi 7 concerti allo Stadio San Siro di Milano di giugno del 2024, che hanno visto la partecipazione di 400mila spettatori da tutta Italia. Una “esperienza” immersiva, scritta e diretta da Giorgio Verdelli, nei 7 show a San Siro (che portano il suo record a 36 sold out al Meazza) per scoprire, grazie al racconto di Claudio Amendola, gli angoli più nascosti, i segreti della produzione del Kom.“Nellesono onesto e sincero, racconto quello che mi viene da dentro. Di errori nella vita ne ho fatti tanti e raccontarli mi ha liberato. – ha detto– Raccontando le mie debolezze pensavo di sfogarmi da solo e invece è successa una cosa straordinaria: quando le racconto chi le ha dentro di sé si sente rappresentato e si sente piùro condividendo.