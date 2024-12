Anteprima24.it - Ricciardi (Lega): “Città deserta e commercio in crisi, il fallimento totale di Mastella”

Tempo di lettura: 2 minuti“Essere ultimi degli ultimi, 107esimi, per presenze turistiche evidenzia ildelle politiche di sviluppo del turismo del sindacoe dei suoi uomini, al Comune e alla Provincia. Il dato del Sole 24 Ore è drammatico per Benevento e per il Sannio nonostante il territorio offra beni storici, architettonici, culturali e paesaggistici rilevantissimi”. Così Rosario, componente del direttivo provinciale dellae deto allo Sport. “Non esiste una strategia, non c’è mezza idea di come intercettare flussi turistici, non c’è una programmazione seria nonostante l’assessore regionale Casucci, in quota, dovrebbe essere il rappresentante sannita nella giunta De Luca”, contesta ancorache prosegue: “E non si dia la colpa ai piccoli comuni che poco o niente possono fare, manca una regia che dovrebbe partire dalla Regione e vedere protagonista Comune capoluogo e Provincia, invece c’è il deserto assoluto.