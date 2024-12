Ilrestodelcarlino.it - "Per le feste scegliete i cibi artigianali"

Ad agosto 2024 il Made in Italy di alimentare e bevande è salito a 56,5 miliardi di euro, toccando il massimo storico dal 1995 di 2,6% sul Pil. Secondo l’analisi dell’ufficio studi Lapam Confartigianato, è uno dei fattori trainanti dell’economia nazionale. A livello regionale, per l’Emilia-Romagna, che contribuisce per il 15,8% all’export nazionale di alimentari e bevande, il valore delle esportazioni negli ultimi 12 mesi ammonta a 8,8 miliardi di euro pari al 10,6% dell’export manifatturiero. L’Emilia-Romagna è la seconda regione dopo il Piemonte per maggior peso sul valore aggiunto delle vendite oltre confine di alimentari e bevande e prima per peso dell’export di alimentare. Tra le 34 province d’Italia con peso delle esportazioni di alimentare e bevande sul valore aggiunto superiore alla media nazionale, Reggio Emilia si piazza al 26° posto con un valore del 4,3%.