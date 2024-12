Thesocialpost.it - Pagare con lo smartphone? Ecco le migliori app per farlo in modo veloce e sicuro

Leggi su Thesocialpost.it

Sono sempre di più gli italiani che ricorrono al telefono come metodo di pagamento: si avvicina loal POS e il gioco è fatto. Dalla spesa al supermercato al conto del ristorante, fino al parcheggio e al biglietto della metro, il mobile payment è sempre più popolare. Per poter, dopo aver collegato la propria carta di pagamento a una app installata sul telefono basterà avvicinare il proprioal POS. A questo punto, l’operazione verrà autorizzata tramite una serie di procedure di sicurezza come il riconoscimento facciale, l’utilizzo dell’impronta digitale o il codice di sblocco del telefono. Ma quali sono leapp percon lo? Leggi anche: Google Maps:come attivare l’avviso sugli autoveloxLeapp percon lo, secondo Money.