Napoli Neres fa storia a sé

Ilha dovuto fare a meno di Kvaratskhelia, tuttavia subentrato poi a Genova. La squadra di Conte, però ha capito, se c’erano dubbi, di avere un campione in squadra che può sostituire benissimo il georgiano., il CDS su KvaratskheliaIl Corriere dello Sport si è soffermato sulla situazione legata a Khvicha Kvaratskhelia, attaccante del, e al suo posto in campo: “Khvicha Kvaratskhelia è tornato, dovrà battere la concorrenza per riprendersi da titolare nel tridente., Kvara e Politano, ognuno con caratteristiche che Conte sfrutta. L’emblema della complessità del lavoro e delle valutazioni tattiche è Politano: la sua capacità di coniugare le due fasi, produrre cross a ripetizione e lavorare in asse con Di Lorenzo lo hanno reso un insostituibile. E questo spiega perché, seppur possibile, non è agevole prospettare l’avvicendamento cona destra, così da schierarlo con Lukaku al centro e con Kvara a sinistra”.