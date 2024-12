Justcalcio.com - Monza-Juventus, il mani di McKennie a Open Var. Tommasi: “Colpisce la patch della Serie A, è spalla e non è rigore”|Primapagina

A Open Var, programma di Dazn in cui l'Associazione Italiana Arbitri commenta e fa sentire gli audio arbitro-var degli episodi più discussi di ogni giornata, il Componente della CAN Dino Tommasi ha analizzato l'episodio del tocco di mano di Weston McKennie al limite, probabilmente dentro alla propria area di rigore contro il Monza, con l'arbitro Massa che non è intervenuto e ha lasciato correre e il var non è intervenuto per suggerire la review.