L'assurdo ritiro di Colapinto a Silverstone l'Alpine lo molla ai box prima del via | Che succede?

Un inizio di gara da dimenticare per Franco Colapinto, protagonista di un clamoroso ritiro prima ancora di partire a Silverstone. La sua Alpine si spegne improvvisamente, lasciandolo ai box e scatenando sospetti e interrogativi sul motivo di questa disavventura. Un episodio che ha lasciato tutti senza parole, ma cosa si nasconde dietro questa sfortunata sorte? Scopriamo insieme i dettagli di questa incredibile giornata di follia in pista.

Clamoroso ritiro di Franco Colapinto nel GP di Gran Bretagna della Formula 1 2025: la sua Alpine si spegne all'improvviso ancora prima della partenza. "È come Barcellona", lo sfogo via radio. 🔗 Leggi su Fanpage.it

