Quando terapia di coppia fa rima con benessere della vita a due

Quando terapia di coppia e benessere della vita a due vanno di pari passo, le giovani generazioni dimostrano di voler investire nella qualità delle relazioni. Dal 2019, il numero di coppie che si affidano a professionisti è in costante crescita, lasciando intuire che i litigi, se affrontati correttamente nei primi tre passi, possano diventare un vero alleato per rafforzare il legame. Ma cosa realmente spinge le coppie a scegliere questa strada?

Le giovani coppie, intese anagraficamente parlando, fanno più terapia di coppia. O meglio, sono in aumento quelle che si affidano a mani esperte per "aggiustare il tiro" della vita a due. E questo dato, in costante crescita dal 2019, può lasciare perplessi. Ma è giusta questa titubanza? O forse dietro alla decisione di intraprendere un percorso terapico c'è molto di più?

