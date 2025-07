Senza freni all' istinto di vendetta Così Zippo ha progettato lo scoppio a Torino

In un cuore di Torino, un gesto estremo ha scosso la città, spinto dall’istinto di vendetta. Cos236 Zippo, con il suo devastante esplosivo, ha scelto una strada pericolosa per intimidire la donna che gli aveva catturato l’anima. La gip Orietta Vanini ha ritenuto che la custodia in carcere fosse la risposta più giusta, mettendo al sicuro tutti da questa spirale di violenza e follia.

Per la gip Orietta Vanini la custodia cautelare in carcere è proporzionata al gesto del 40enne che ha causato l'esplosione in via Nizza per intimidire la donna di cui si era invaghito. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - "Senza freni all'istinto di vendetta". Così Zippo ha progettato lo scoppio a Torino