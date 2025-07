Traffico Roma del 07-07-2025 ore 11 | 30

Se stai pianificando il tuo viaggio a Roma il 7 luglio 2025 alle 11:30, è importante conoscere le dinamiche del traffico per evitare sorprese. La città si presenta congestionata in diverse zone, con code tra Roma nord e Casilina, oltre a incidenti sulla A24 e traffico intenso sulla tangenziale est. Rimani aggiornato con i servizi di informazione mobilità per scegliere percorsi alternativi e arrivare puntuale a destinazione.

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità sul raccordo code tra l'allacciamento diramazione Roma nord la Tiburtina in direzione Casilina sempre sul raccordo code tra lo svincolo Ardeatina e la centrale del latte in direzione Salaria code per un incidente tra lo svincolo La Rustica in direzione Salaria sulla A24 4 km di code tra il raccordo e la tangenziale est traffico intenso sempre sulla tangenziale est In entrambe le direzioni al Prenestino prosegue la chiusura su via dei Gordiani code sulla Appia da Ciampino verso il centro su via del Mare traffico intenso tra via Acilia in direzione centro https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it