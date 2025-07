La Cina ha preso una decisione strategica per tutelare il suo mercato sanitario, adottando misure restrittive sugli acquisti di dispositivi medici importati dall’UE nei progetti di appalti pubblici. Questa mossa, ufficialmente annunciata dal Ministero delle Finanze, mira a regolamentare le transazioni superiori a 45 milioni di yuan e a garantire che gli acquisti siano strettamente necessari. Ma quali saranno le ripercussioni di questa scelta nel panorama globale?

La Cina ha adottato misure inerenti contro i dispositivi medici importati dall’Unione Europea (UE) attraverso progetti di appalti pubblici, in conformita’ con le leggi e i regolamenti in materia, ha dichiarato ieri il ministero delle Finanze. Quando un acquirente acquista dispositivi medici con un budget superiore a 45 milioni di yuan (circa 6,29 milioni di dollari), se e’ effettivamente necessario acquistare prodotti importati – dopo aver esaminato le relative procedure legali – la partecipazione di imprese dell’UE (escluse le imprese finanziate dall’UE in Cina) dovrebbe essere esclusa, ha dichiarato il ministero. 🔗 Leggi su Romadailynews.it