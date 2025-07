Cina | cane robot prodotto nel Paese supera velocisti umani con 10,3 m s

Un cane robot cinese ha fatto parlare di sé, superando i velocisti umani con una straordinaria velocità di 103 m/s. Durante una trasmissione televisiva, il Black Panther, un esemplare a quattro zampe di soli 38 chili, ha stabilito un nuovo record mondiale, dimostrando sorprendenti capacità tecniche e aprendo nuovi orizzonti alla robotica moderna. Il video trasmesso dall’emittente televisiva...

Un cane robot cinese ieri ha raggiunto i 10,3 metri al secondo in una trasmissione televisiva, alla pari con i migliori velocisti umani e segnando un nuovo traguardo della robotica. Durante la dimostrazione pubblica, la macchina a quattro zampe Black Panther, che pesa 38 chili ed e' alta 0,63 metri, ha battuto il record mondiale di velocita' dei cani-robot stabilito da WildCat di Boston Dynamics. Il video trasmesso dall'emittente televisiva statale cinese CCTV mostra il cane robot raggiungere una velocita' impressionante sul tapis roulant in 10 secondi, superando i 10 metri al secondo. Il record mondiale di Usain Bolt sui 100 metri e' di 9,58 secondi, che si traduce in una velocita' di 10,44 metri al secondo.