A Pamplona la folla in delirio per la festa di San Firmino

A Pamplona, il cuore pulsante della Spagna si riempie di euforia e adrenalina con la festa di San Firmino. La città si trasforma in un palcoscenico di tradizioni millenarie, dove migliaia di partecipanti e spettatori condividono emozioni uniche durante i celebri "encierros". È un’esperienza che incarna coraggio, folklore e passione, portando l’energia delle strade a un livello superiore. E questa festa leggendaria continua ad affascinare il mondo intero, lasciando un segno indelebile nel tempo.

Milano, 7 lug. (askanews) - La folla in delirio per il "chupinazo", il lancio del razzo che dà il via ai festeggiamenti a Pamplona, in Spagna, per la leggendaria festa di San Firmino. Migliaia di persone partecipano alla festa, che dura una settimana, e ai suoi famosi "encierros": ogni giorno alle 8 ora locale, sei tori vengono liberati per correre dal loro recinto all'arena attraverso le strette vie del centro storico, su un percorso di 850 metri, mentre i corridori che li precedono cercano di rimanere vicini ai tori senza cadere o essere incornati. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - A Pamplona la folla in delirio per la festa di San Firmino

In questa notizia si parla di: festa - pamplona - folla - delirio

Pamplona, inizia la festa di San Fermin: migliaia in piazza prima della corsa dei tori - Quando è stato sparato il "chupinazo", un’ondata di entusiasmo ha travolto la piazza, dando il via a dieci giorni di tradizione, coraggio e festa.

A Pamplona la folla in delirio per la festa di San Firmino; Video: Spagna, la folla riempie Pamplona per la festa di San Firmino; Festa di San Firmino, 4 feriti nel primo giorno. Foto e video.

A Pamplona la folla in delirio per la festa di San Firmino - La folla in delirio per il "chupinazo", il lancio del razzo che dà il via ai festeggiamenti a Pamplona, in Spagna, per la leggendaria festa di San Firmino. Scrive quotidiano.net