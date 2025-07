La scure di Conte sull' attacco | Cinque big con le valigie pronte

Sei pronto a scoprire come il Napoli si sta reinventando con una rivoluzione strategica nell’attacco? Antonio Conte, con la sua visione chiara e decisa, sta guidando questa trasformazione radicale: cinque big in partenza, pronti a lasciare il club per far spazio a nuovi talenti. È l’inizio di una nuova epoca, e il futuro azzurro si costruisce passo dopo passo, verso un ritorno alla vittoria che sembra ormai assicurato.

Una rivoluzione totale, richiesta e autorizzata. Nei colloqui con la dirigenza, Antonio Conte è stato cristallino: per costruire un Napoli di nuovo vincente, l'attacco andava smantellato e ricostruito dalle fondamenta. E la società, guidata da Giovanni Manna, sta eseguendo il piano alla lettera. Mentre si lavora senza sosta per i colpi in entrata, da Noa Lang a un nuovo centravanti, è stata definita una lista di proscrizione in uscita che non ha precedenti recenti: ben cinque nomi di primo piano, più una serie di giovani, sono pronti a lasciare Napoli per fare spazio e cassa. Antonio Conte e Giovanni Manna Il caso più spinoso: perché anche Raspadori è in partenza. 🔗 Leggi su Napolissimo.it © Napolissimo.it - La scure di Conte sull'attacco: Cinque big con le valigie pronte

