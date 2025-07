Cristina Plevani e la foto del bacio in fronte a Mario Adinolfi | Racchiude tutto quello che provo per lui

Iseo (Brescia) – Cristina Plevani, fresca vincitrice dell’Isola dei Famosi, parla del suo legame con M ar io Adinolfi, naufrago secondo classificato. Lo fa partendo da un momento della finale, in cui la naufraga bresciana stampa un bacio sulla fronte dell’amico-rivale. “Questo scatto è potente. Questo scatto racchiude tutto quello che io ho provato e provo per Mario: affetto e senso di protezione – ha spiegato su Instagram la 53enne di Iseo alla sua seconda vittoria in un reality, dopo quella al primo Grande Fratello nel 2000 -. Oltre alla stima e all’ammirazione per tutta sua conoscenza”. “La Signorina Rottenmeier ogni tanto mostra il cuore” ha aggiunto, scherzando sul suo soprannome legato alla rigorosa governante della storia di “Heidi”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Cristina Plevani e la foto del bacio in fronte a Mario Adinolfi: “Racchiude tutto quello che provo per lui”

