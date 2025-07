Viabilità Roma Regione Lazio del del 07-07-2025 ore 11 | 25

Benvenuti con Astral Infomobilità, il servizio dedicato a tenervi aggiornati sulla viabilità in tempo reale nella regione Lazio. Oggi, alle ore 11:25 del 7 luglio 2025, segnaliamo rallentamenti e code sul Raccordo Anulare e lungo la carreggiata esterna tra Trionfale e Boccea a causa di un incidente. La situazione si sta progressivamente normalizzando, ma è consigliabile pianificare i vostri spostamenti con attenzione. Restate sintonizzati per ulteriori aggiornamenti.

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio partiamo dal raccordo anulare Ines te un incidente la causa delle cose da Trionfale a Boccea proseguiamo lungo la carreggiata esterna code dalla Laurentina l'appia qui segnalata anche un auto ferma in interno in via di risoluzione l'incidente avvenuto in precedenza permangono cose da Ardeatina lo scherzo ma per traffico sulla Roma Teramo risolto l'incidente circolazione scorrevole da Settecamini al bivio per il raccordo anulare In quest'ultima direzione restiamo sulla Roma Teramo ma ci spostiamo sul tratto urbano per traffico al momento localizzate tra Portonaccio e il bivio per la tangenziale Mestre sul Centro le altre notizie della trasporto ferroviario in programma lo sciopero nazionale del gruppo Ferrovie dello Stato e di Trenitalia dalle 20 di questa sera e fino alle 18 di domani martedì 8 luglio i treni possono subire cancellazioni o variazioni Per quanto riguarda il trasporto regionale sono garantiti i servizi essenziali in fascia ora 69 siamo in chiusura ilMeteo prudenza per allerta gialla diramata dalla Protezione Civile del Lazio sono previste sulla nostra regione da questa mattina e per le successive 24-36 ore precipitazioni da sparse a diffuse e temporali possibili locali grandinate e forti raffiche di vento da Gina Pandolfo è nata l'infomobilità tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it