Incidente sul lavoro nel Salento crolla il solaio di un appartamento | tre operai sotto le macerie

Un grave incidente scuote il Salento: questa mattina, intorno alle 10.30, un crollo del solaio in un appartamento in ristrutturazione ha sepolto tre operai sotto le macerie. La comunità è in allerta, mentre i soccorritori si mobilitano per estrarli e garantire le cure necessarie. Seguiamo da vicino gli sviluppi di questa drammatica vicenda, che mette ancora una volta in luce l’importanza della sicurezza sul lavoro.

Grave incidente sul lavoro nel Salento. Crolla il solaio di un appartamento in ristrutturazione: tre operai sotto le macerie. È successo questa mattina intorno alle 10.30, in via Spacciante,. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Incidente sul lavoro nel Salento, crolla il solaio di un appartamento: tre operai sotto le macerie

In questa notizia si parla di: incidente - lavoro - salento - crolla

Incidente sul lavoro in porto: marinaio colpito da una fune. Operato d’urgenza all’addome - Un grave incidente si è verificato ieri pomeriggio nel porto di Marina, dove un marinaio è stato colpito da una fune rotta mentre svolgeva le sue mansioni.

Crolla palazzina in Salento, quattro operai feriti; Salento, crolla palazzina in ristrutturazione: feriti operai. Due erano sul tetto, due all’interno; Altre tre morti sul lavoro, sono 205 nel primo trimestre.

Incidente mortale sul lavoro, a Nardò: crolla un muretto, operaio travolto e ucciso dai massi. Aveva 70 anni - Il Mattino - Morto a Nardò un operaio edile, il 70enne Silvio Perrone: durante dei lavori edili di ristrutturazione di un appartamento in una palazzina, ... Secondo ilmattino.it

Crolla palazzina in Salento, quattro operai feriti - Quotidiano Nazionale - Quattro operai sono rimasti feriti nel crollo di una palazzina in ristrutturazione in via Ronchi a Magliano ... Si legge su quotidiano.net