Keira Knightley e Kirsten Dunst pura poesia di eleganza al gala del Louvre

brillare sotto i riflettori. Keira e Kirsten, vere icone di eleganza senza tempo, hanno incantato tutti con la loro presenza al Bal d’Été al Louvre, trasformando il red carpet in un vero e proprio poema visivo di stile e raffinatezza. Due muse di cinema e moda che dimostrano come la bellezza possa essere anche pura poesia, lasciando un’indelebile traccia di grazia. Un’armonia perfetta tra opposizioni che si completano, rendendo questa serata indimenticabile.

Il Musée des Arts Décoratifs di Parigi si è trasformato in una fiaba couture per accogliere il Bal d’Été, il gala più cinematografico dell’anno, diretto da Sofia Coppola. E sul tappeto elegante della capitale francese, due muse del cinema e della moda hanno rubato la scena con una grazia che solo poche riescono a incarnare con tanta naturalezza: Keira Knightley e Kirsten Dunst. Due donne, due stili, due modi opposti eppure complementari di raccontare la femminilità – una più algida e grafica, l’altra più romantica e scintillante – in una serata che ha visto sfilare il meglio di Hollywood, dell’haute couture e della bellezza parigina. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Keira Knightley e Kirsten Dunst, pura poesia di eleganza al gala del Louvre

In questa notizia si parla di: keira - knightley - kirsten - dunst

“They&039;re Trying To Work Out What It Would All Look Like”: Pirates of The Caribbean 6 Return With Johnny Depp & Keira Knightley Addressed By Orlando Bloom - Il futuro della saga di Pirates of the Caribbean si fa sempre più avvolto nel mistero e nell’entusiasmo dei fan.

Keira Knightley e Kirsten Dunst, pura poesia di eleganza al gala del Louvre; 50 Sfumature di Nero: Keira Knightley rincontra l'ex Jamie Dornan?; Shirley MacLaine biografia.

Keira Knightley is the epitome of Parisian chic in a tweed gown as she double dates with glam Kirsten Dunst and their husbands at star-studded Louvre gala in the French capital - Black Doves star Keira, 40, was the epitome of sophistication in a white tweet gown which boasted black lapels and statement silver buttons. Secondo dailymail.co.uk

Keira Knightley channels perfectly Parisian chic in bridal-inspired ensemble - Keira's look for the occasion was the perfect balance of Parisian poise with a little bit of London glamour. Si legge su hellomagazine.com