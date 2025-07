Lutto per Stash dei The Kolors morto il nonno Domenico mentre sono in tour | Sei stato un maestro di educazione

La perdita del nonno di Stash dei The Kolors ha scosso il cuore della band, che però sceglie di onorare la memoria proseguendo il tour in tutta Italia. Un gesto di forza e solidarietà che dimostra come l'amore e il ricordo possano essere il più grande patrimonio. In un momento così delicato, il gruppo ci ricorda l'importanza di affrontare il dolore con coraggio. Continua a leggere.

Morto il nonno di Stash, ad annunciarlo è stato il cantante napoletano su Instagram. Nonostante la grave perdita, il gruppo prosegue il tour in giro per l'Italia: prossime tappe a Firenze, Este e L'Aquila. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: stash - morto - nonno - tour

- Un piccolo omaggio per dimostrare vicinanza a Stash per la perdita dell’amato nonno. - “Buon viaggio, mio caro nonno Domenico. - Sei stato maestro di educazione ed eleganza. - Ci mancherai.” Con queste parole il frontman dei The Kolors ha annunciato il Vai su Facebook

Lutto per Stash dei The Kolors, morto il nonno Domenico mentre sono in tour: Sei stato un maestro di educazione; Stash, morto il nonno Domenico mentre il cantante era in tour con i The Kolors. «Il mio maestro. Ci mancherai»; Ascolti tv: La Notte nel Cuore vince, Rai 1 sul podio, Report chiude alla grande, Insegno “rincorre” Papi.

Lutto per Stash dei The Kolors, morto il nonno Domenico mentre sono in tour: “Sei stato un maestro di educazione” - Nonostante la grave perdita, il gruppo prosegue il tour in giro per l’Italia: prossime tappe a Firenze, Este e ... Come scrive fanpage.it

Lutto per Stash, il nonno è morto mentre il cantante era in tour: «Maestro di educazione ed eleganza» - Mentre il brano estivo dei The Kolors "Pronto come va" domina le classifiche musicali il leader del gruppo è stato colpito da ... Si legge su msn.com