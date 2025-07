Sindaci più amati d’Italia vince il centrodestra

Il panorama della politica locale in Italia si rivela sempre più dinamico e sorprendente, con il sindaco di Ascoli Piceno, Marco Fioravanti, che conquista il titolo di sindaco più amato del Paese secondo Noto Sondaggi. Questa vittoria, storica per Fratelli d’Italia, mette in evidenza una crescita del centrodestra nelle amministrazioni comunali, anche se molte prime posizioni sono ancora occupate da sindaci di centrosinistra. Questi dati testimoniano un cambiamento in atto nella percezione dei cittadini, un elemento da osservare attentamente nei prossimi mesi.

Il sindaco di Ascoli Piceno Marco Fioravanti è il più amato d’Italia secondo la classifica stilata da Noto Sondaggi e commissionata dal Sole 24 Ore. È la prima volta che un primo cittadino di Fratelli d’Italia vince questa classifica, nonostante un calo di popolarità rispetto al momento dell’elezione. Quasi tutte le altre posizioni di testa sono occupate però da sindaci di centrosinistra, anche se, esattamente come Fioravanti, il consenso di tutti è calato rispetto alle elezioni. Tra le grandi città si distingue per un buon risultato Beppe Sala a Milano, mentre il peggiore è Gualtieri a Roma. I sindaci più amati d’Italia. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Sindaci più amati d’Italia, vince il centrodestra

Sindaci più amati d’Italia, Katia Tarasconi scala 5 posizioni: 23esima in classifica e consenso al 57%; Fedriga primo tra i governatori, vince per fiducia e sobrietà; Guerra è il sindaco più amato, Gualtieri al penultimo posto. Tra i governatori vince Fedriga.

