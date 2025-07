Calhanoglu Inter svelato il reale motivo del no del turco all’Al Hilal di Inzaghi | la sua volontà è chiara!

Hakan Calhanoglu ha deciso: il suo rifiuto all’Al Hilal di Inzaghi rivela una volontà ferma di restare all’Inter. La sua scelta chiarisce le intenzioni del centrocampista turco, nonostante le avances provenienti dalla Turchia e da altri club stranieri. Quali saranno ora le mosse di Calhanoglu e dell'Inter? Scopriamo insieme gli ultimi sviluppi su questa trattativa che tiene banco nel calcio europeo.

Le ultime sulla trattativa col Galatasaray. Arrivano dalla Turchia importanti sviluppi sul futuro di Hakan Calhanoglu, centrocampista turco classe 1994, che da tempo è al centro delle voci di mercato Inter. L'ex Milan, protagonista con la maglia dell'Inter nelle ultime stagioni, avrebbe rifiutato l'offerta proveniente dall'Arabia Saudita, nello specifico dall' Al Hilal di Simone Inzaghi. Secondo quanto riferito dal portale Fanatik, il regista nerazzurro ha declinato la proposta del suo ex allenatore: la sua volontà è chiara e si chiama Galatasaray.

