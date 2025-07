Le sfide dell’equità di genere tra dati e storie Intervista a Paola Mascaro La puntata di Radar su Formiche Tv

In un’Italia in continua evoluzione, le sfide dell’equità di genere rimangono complesse e spesso invisibili. Qual è lo stato attuale? Quali ostacoli ancora frenano il pieno riconoscimento delle donne? Lo scopriamo nella puntata di Radar su Formiche TV, intervistando Paola Mascaro, figura di spicco nel mondo delle pari opportunità. Conduce Gaia De Scalzi, per un approfondimento che apre occhi e menti sulla strada verso la vera uguaglianza.

