Cina | premier esorta BRICS a guidare cooperazione nello sviluppo

Il premier cinese Li Qiang invita i Paesi BRICS a diventare protagonisti nella cooperazione per lo sviluppo, puntando sui settori emergenti e sulle nuove forze produttive di qualità. Durante la 17ª edizione del summit, ha annunciato l’istituzione di un centro di ricerca Cina-BRICS, simbolo della volontà di rafforzare l’alleanza e accelerare la crescita globale. Questa mossa segna un passo deciso verso un futuro di maggiore collaborazione internazionale.

Il primo ministro cinese Li Qiang ieri ha dichiarato che i Paesi BRICS dovrebbero guidare attivamente la cooperazione nello sviluppo e sfruttare il potenziale di crescita dei settori emergenti. Li ha formulato queste osservazioni intervenendo alla sessione plenaria della 17ma edizione del BRICS Summit, sottolineando che quest’anno la Cina istituira’ un centro di ricerca Cina-BRICS sulle nuove forze produttive di qualita’. Agenzia Xinhua. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Cina: premier esorta BRICS a guidare cooperazione nello sviluppo

In questa notizia si parla di: brics - cina - guidare - cooperazione

Brics, America Latina e Asia orientale: la Cina “arruola” il Sud globale - Mentre Cina e Stati Uniti avviano un dialogo sui dazi in un incontro cruciale in Svizzera, le parole del ministro degli Esteri Wang Yi durante il recente summit Brics in Brasile risuonano forti: «La prova di resistenza della Cina contro il bullismo commerciale è nell’interesse di tutti i Paesi».

Tra ricerca scientifica, #cooperazione internazionale e investimenti strategici, #Roma punta a posizionarsi come attore chiave nella nuova geopolitica nell'#Artico. Vai su Facebook

Il premier cinese Li Qiang: I BRICS devono guidare la riforma della governance globale - Global Times; Avanti con giudizio, la Cina guida la carica ma Xi non c’è; Brasile, seminario paesi BRICS su governance e forum su scambi culturali 2025.

Dazi La Cina: «I Brics non vogliono un confronto dopo le minacce di Trump» - Pechino assicura che i Brics non puntano «ad alcun tipo di confronto» dopo che il presidente Usa Donald Trump ha minacciato dazi aggiuntivi del 10% destinati ai Paesi «allineati» al gruppo delle econo ... Come scrive bluewin.ch

Cina, Brics non vogliono confronto dopo le minacce di Trump - Pechino assicura che i Brics non puntano "ad alcun tipo di confronto" dopo che il presidente Usa Donald Trump ha minacciato dazi aggiuntivi del 10% destinati ai Paesi "allin ... Si legge su msn.com