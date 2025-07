De Laurentiis Verdone torna sul set con ‘Scuola di Seduzione’

Dopo un periodo di attese e rumors, Aurelio de Laurentiis torna a stupire il mondo del cinema annunciando il suo nuovo progetto: ‘Scuola di seduzione’, il prossimo film di Carlo Verdone. Prodotto con entusiasmo e passione, questo titolo promette di portare sul grande schermo un'inedita combinazione di comicità e riflessione. In un’occasione speciale a Ischia, il produttore ha scherzato sul suo ruolo nel cinema, sottolineando che il suo impegno è più vivo che mai. La lavorazione...

Tempo di lettura: 2 minuti Si chiamerà ‘Scuola di seduzione’ il prossimo film di Carlo Verdone prodotto da Aurelio de Laurentiis. Lo ha svelato lo stesso produttore ricevendo il Legend Award del 23esimo Ischia Global Film & Music festival prodotto da Pascal Vicedomini. “Non è vero che ho abbandonato il cinema” ha detto ironicamente sul palco di Lacco Ameno il presidente del Napoli calcio Campione d’Italia. La lavorazione del film di Verdone dovrebbe cominciare ad agosto, sarà una storia corale, ha spiegato dando la notizia dell’atteso ritorno di Verdone sul grande schermo. Poi de Laurentiis ha fatto riferimento alle ultime vicende che hanno coinvolto il mondo del cinema in merito ai contributi ministeriali alle produzioni: “Avete visto che sono stati dati oltre 800mila euro a un americano che viene accusato di omicidio per un film che non è stato mai realizzato? Avete mai saputo di salumieri e macellai che hanno attinto ai soldi dello Stato per fare film che non sono mai usciti in sala? Io a tutto questo mondo non appartengo”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it