La verità sul disastro della Marmolada | uno studio svela le cause tre anni dopo

Dopo tre anni dalla tragedia che ha sconvolto la Marmolada, una ricerca internazionale coinvolgente anche le università italiane svela finalmente le cause profonde di quella catastrofe. Un’analisi accurata e dettagliata per comprendere meglio gli eventi e prevenire future tragedie. Continua a leggere per scoprire le scoperte di questo importante studio e il significato che rivestono per la nostra sicurezza e il nostro ambiente.

A tre anni di distanza dal disastro della Marmolada, uno studio internazionali che ha coinvolto anche diverse università italiane, ha stabilito quali furono i fattori che insieme causarono la devastante valanga glaciale. 🔗 Leggi su Fanpage.it

