La mostra "Slice of life" fino al 5 gennaio in via Trento

Per gli amanti della fotografia d’autore c’è un ghiotto appuntamento a Potenza Picena: nella sala espositiva "Boccabianca" di viaal 5, rimarrà aperta laof" di Ernesto Riccobelli. Reduce da un lungo viaggio in Malesia e Indonesia, il fotografo potentino ha raccolto immagini di vita quotidiana, di tradizioni e volti di popoli la cui cultura affonda le radici in una storia antica e affascinante. Le foto di Riccobelli - che fa parte del Fotoclub di Potenza Picena - rappresentano un’autentica esplorazione visiva della vita di persone così geograficamente lontane, ritratte con profonda sensibilità dall’autore. Lasarà visitabile il sabato e la domenica, dalle 18 alle 20.