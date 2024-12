Liberoquotidiano.it - La Commissione Europea accoglie con favore l'impegno di Stellantis a risarcire in tutta Europa i consumatori per i problemi legati ai serbatoi AdBlue?

Leggi su Liberoquotidiano.it

- 20 dicembre 2024 – Un successo per tutti ieuropei dopo la segnalazione di Altroconsumo all'Antitrust, la diffida a livello europeo contro i due player automotive del gruppoe gli impegni presi dal gruppo con l'Antitrust italiana.si è impegnata ad estendere a tutti idell'Unionele misure di risarcimento per i danni causati daisoftware deinei veicoli diesel prodotti tra gennaio 2014 e agosto 2020. Questo importante risultato è stato raggiunto grazie all'intervento dellae della Rete di Cooperazione per la Protezione dei(CPC), ma nasce dall'azione iniziale di Altroconsumo in Italia, che ha sollevato la questione e avviato il processo che ha condotto a questosu scala