Zonawrestling.net - Jim Ross: “Jim Johnston merita un posto nella Hall of Fame”

Leggi su Zonawrestling.net

L’importanza della musica di ingresso di un wrestler è fondamentale da sempre, e la scarsa qualità – soprattutto in WWE – di alcune delle recenti canzoni prodotte dai Def Rebel è uno tasti più dolenti della federazione di Stamford. Pochi theme riconoscibili, molti simili tra loro e in generale una scarsa ricerca musicale: sono questi i tre elementi più critici nei confronti dei compositori attuali. Tutt’altra cura rispetto a quanto accadevaAttitude Era, dove il leggendario compositore Jimsfornava musiche di ingresso spettacolari per tutti i wrestler, main eventer e jobber.“Entrerà prestoof”E a riconoscere ancora una volta l’enorme capacità musicale diè Jim, che con lui ha lavorato per moltissimi anni in WWE. Nel suo podcast, Grillin JR,ha detto che si aspetta che Triple H consideri prestoper unof, elogiando anche il modo di procedere di Hunter, definito “di buon senso”.