I venti dischi più belli del 2024, a insindacabile giudizio di Gommalacca

Apple Music mi dice che dal primo gennaioal 22 dicembreho ascoltato 1033 artisti, 4689 canzoni, 518 album, per un totale di 5366 minuti di musica, esclusi ovviamente vinili, cd, concerti e altri supporti di ascolto novecenteschi. Una buona indicazione per stilare la classifica degli album piùdell’anno.Rome, dei NationalLa band che ho ascoltato di più nelè The National, che però quest’anno non ha pubblicato nessun album di brani originali. È l’onda lunga dei duedel 2023, per me i migliori dell’anno scorso, e la mia personale preparazione al favoloso concerto di Milano del 2 giugno. A dicembre poi è uscito Rome, la registrazione non ripulita, ruvida, nuda e cruda del concerto del giorno dopo al Parco della musica a Roma, fotografia nitida di quel live vissuto e partecipato dei «papà tristi» dell’Ohio, con il formidabile finale del coro del pubblico su Vanderlyle crybaby geeks, e con quel genio di Roma che urla come un pazzo «chandeliers» qualche secondo prima del momento giusto, facendo ridere tutti e mettendo per un attimo pausa all’ipnotico e straziante lamento tipico dei NationalUn segno di vita, di Vasco BrondiNove delle prime dieci canzoni che ho ascoltato nelsono dei National, anzi dodici delle prime tredici, ma al decimo posto c’è Un segno di vita di Vasco Brondi, autore quest’anno dell’omonimo disco piene di canzoni stupende, una più bella dell’altra, da Va’ dove ti esplode il cuore (uscita come singolo ne 2022) a Illumina tutto, da Fuoco dentro a Fuori città, da Vista mare a Incendio.