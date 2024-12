Isaechia.it - Grande Fratello, uno storico ex gieffino confessa: “Nella Casa persi 5-6 kg, ecco cosa mi logorò”

Unoex protagonista del, di recente, ha raccontato alcuni retroscena in merito alla sua esperienza all’interno del reality show di Canale 5, parlando anche di tutto ciò che è accaduto dopo, di come è cambiata la sua vita e difa oggi.Stiamo parlando di Rosario Rannisi, che prese parte alla sesta edizione dele nel giro di quattro mesi passò dall’anonimato ad unapopolarità che gli permise di prendere parte non solo al Gf, ma una volta giunto al termine il reality anche ad un altro programma di punta del tempo, ovvero La Fattoria.Intervistato da TvBlog, Rosario ha raccontato del suo provino e del modo in cui è arrivatopiù spiata d’Italia:In realtà il primo vero provino lo avevo fatto alla fine del 2003 per la quarta edizione, quella con Patrick, Katia e Ascanio.