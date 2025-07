Ancona domanda d’iscrizione inviata Ora si attende l’ok della Covisod

L’Ancona ha dato un passo importante verso la nuova avventura: con l’iscrizione ufficiale inviata e l’ok del Comune per lo stadio Del Conero, la squadra si prepara a ripartire con entusiasmo. Manca ancora qualche dettaglio, come il completamento della rosa e l’ingresso dei nuovi soci, ma i segnali sono positivi e l’obiettivo è ormai sempre più vicino. La stagione 2024 si avvicina, e i tifosi possono già sognare in grande...

Con gli ultimi incartamenti, il nulla osta del Comune per l’utilizzo dello stadio Del Conero e i versamenti necessari – circa 53mila euro – l’Ancona ieri pomeriggio ha inviato per via telematica alla Lega l’iscrizione al nuovo campionato. Uno step importante, conferma come la stessa società procede a passo svelto verso la prossima stagione. C’è da completare la squadra, c’è da perfezionare la trasformazione in ssdarl e da inserire i nuovi soci, intanto l’Ancona ha perfezionato l’iscrizione. Ora bisognerà attendere la Covisod che, entro il 16 luglio, dopo aver esaminato la documentazione prodotta dalla società, comunicherà alla stessa l’esito dell’attività di controllo compiuta. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Ancona, domanda d’iscrizione inviata. Ora si attende l’ok della Covisod

