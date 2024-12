Ilrestodelcarlino.it - Coach Medei: "Una bella iniezione di fiducia"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

"Al palazzo non si passa". Ancora una volta, diventano 7 volte su 7 uscite casalinghe, i tifosi della Lube possono cantare questo coro al termine della partita. Un rullo compressore i biancorossi all’Eurosuole Forum. Podrascanin: "Oggi (ieri, ndr) abbiamo sfoderato una granprova in battuta, questi tre punti sono importanti per la classifica ma anche per il morale generale della squadra. Da domani iniziamo a pensare alla trasferta di campionato con Monza, in attesa di ritrovare qui all’Eurosuole Forum nuovamente Milano, stavolta per quella che secondo me è la partita più importante di questa prima parte di stagione, dato che mette in palio la qualificazione alla Final Four di Coppa Italia". Lagumdzija: "Ci tenevamo tantissimo a far bene, ricordando che nella sfida di andata giocata a Milano avevamo perso con un sonante 3-0.