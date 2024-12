Pianetamilan.it - Allenamenti – Allunghi e possesso palla a Milanello

(Fonte acmilan.com) Rossoneri aquesta mattina, consueto ritrovo per colazione, prima di scendere negli spogliatoi per l'allenamento odierno. REPORT Squadra subito in campo per iniziare l'attivazione muscolare tra i pali e gli ostacoli bassi, a seguire alcuni torelli a tema per terminare la fase dedicata al riscaldamento. La sessione è proseguita con il gruppo impegnato in alcuniprima di una serie di esercitazioni tecniche sul. Per concludere, spazio alla consueta partitella su campo ridotto. LUNEDÌ 23 DICEMBRE Il programma ora prevede tre giorni di riposo, la ripresa degliè prevista per giovedì 26 dicembre con una sessione al mattino. Ora, con tre giorni di riposo programmati, la squadra tornerà ad allenarsi giovedì 26 dicembre, quando inizierà la preparazione in vista dei prossimi impegni.