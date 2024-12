Ilgiorno.it - Viaggio al centro della musica. Dialetto, beat anni ’60 e techno

Leggi su Ilgiorno.it

Due cantautori tra i più raffinati in circolazione, insieme a due talentuosi musicisti per un’appassionata e irriverente rilettura di alcune pagineitaliana, mettendo assieme pezzi degliTrenta, ildei ‘60, le ballatecanzone d’autore, il folk e brani in, per unattraverso il tempo. E poi una serata da ballare sui ritmi, un festival che mescolerà rock e cantautorato e il grande cinema. Il Bloom di Mezzago mette in cantiere una settimana di concerti e appuntamenti per tutti i gusti. La sera di Natale, mercoledì alle 20.30, ci si potrà accomodare tra le poltroncine rosse di BloomCinema per gustare la commedia francese “L’Orchestra Stonata - En Fanfare“ di Emmanuel Courcol, mentre dalle 22.30 ci si potrà scantenare con “Dance with Santa“, dj-set che spazieranno dalla psytrance all’hardcore e vedranno alternarsi in console David e il Brianza Alcol Team: il primo mixa, bassline travolgenti e melodie evocative; i secondi coinvolgeranno a ritmo di hardcore,, psytrance e jungle.