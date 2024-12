Ilfattoquotidiano.it - Trasferiti per i rapporti ‘inopportuni’ con l’ex senatore poi condannato per concorso esterno, ora tornano a fare i giudici a Catanzaro

Andavano a cena con Giancarlo Pittelli, avvocato, politico e massonea 11 anni in primo grado peralla mafia nel processo “Rinascita Scott“. Per questo motivo erano statid’ufficio per incompatibilità ambientale. Ma adesso Giuseppe Perri e Pietro Scuteri torneranno aalla Corte d’Appello di, dove si aprirà a breve il processo di secondo grado che ha tra gli imputati lo stesso Pittelli. E dove, secondo il Consiglio superiore della magistratura, i due non potevano più lavorare per ragioni di opportunità.Il Tar annulla tutto – Nell’ultima seduta, infatti, l’organo di autogoverno delle toghe ha revocato la delibera del febbraio 2023 con cui aveva spostato i due magistrati alla Corte d’Appello di Reggio Calabria, reintegrandoli quindi nel posto da cui li aveva rimossi nemmeno due anni prima.