Ilfattoquotidiano.it - Svastiche sul muro, condannato a 4 mesi e 1.800 euro di multa per averle cancellate. La denuncia del centro sociale di Massa Carrara

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

a 4o 1800di, un 31 enne che lo scorso anno coprì, usando una bomboletta spray, alcuneine che era statoto per imbrattamento. Lo rendono noto sui social gli attivisti di Casa Rossa Occupata,vicino, recentemente sgomberato. “In pieno giorno, ‘armato’ di bomboletta spray e a viso scoperto cancellò indiverse– scrivono -. La notizia venne rimbalzata su molti media e giornali, locali e nazionali, riscontrando messaggi di solidarietà ed una mobilitazione cittadina partecipata e solidarietà di diverse centinaia di persone.Per quella azione, quasi un anno dopo, D.B. è stato raggiunto da un decreto penale che lo condanna a 4di reclusione o 1800di”. “Già un anno fa avevamo dichiarato che per noi cancellare una svastica non deve essere considerato reato – aggiungono -, ma un atto eticamente, socialmente e politicamente giusto.