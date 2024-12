Ilrestodelcarlino.it - Solleva in alto la Coppa Italia Marche in un duello finito ai supplementari

urbania 1 chiesanuova 0 dts URBANIA (4-3-1-2): Stafoggia 7, Scarcella 5,5, Dal Compare 6,5, Antoniucci 6,5, Sarli 6,5 (8’sts Lani), Paoli 6, Zingaretti 6 (32’st Nunez 6,5), Carnesecchi 7, Rivi 6,5 (14’pts Sema 6), Farias 7 (4’pts Franca 6), Catani 7,5 All. Lilli CHIESANUOVA (4-3-2-1): Fatone 7, Sfasciabasti 6,5, Russo 6 (15’st Palladini), Canavessio 6, Carnevali 6 (37’st Tenpestilli 6), Monaco 6, Pasqui 6,5, Tanoni 6 (3’sts Trabelsi s.v.), Mongiello 6,5 (39’st Vitucci 6), Bambozzi 6,5 (26’st Priori 6) Sbarbati 6. All. Mobili ARBITRO: Cacchiarelli di San Benedetto del Tronto RETI: 3’pts Catani (U) NOTE: Spett. 800 circa ammoniti: Sfasciabasti (C ), Bambozzi (C ), Catani (U), Franca (U) Espulso Scarcella (U) Il regalo di Natale più bello se lo fa l’Urbania che centra l’appuntamento con la storia, vincendo ladi Eccellenza nei tempi