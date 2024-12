Ilgiorno.it - Lissone, 30 treni soppressi in due mesi e vagoni stracolmi: “Tra i pendolari la situazione è esplosiva”

sovraffollati, molte volte perché composti da poche carrozze. E poi ritardi e cancellazioni. Da settembre sono stati tanti i disagi con cui hanno dovuto fare i conti isi. Solo leoni di corse, tra settembre e ottobre, sulle due linee S9 e S11 sono state complessivamente 30, secondo i dati consolidati che la Regione ha fornito al Comune. Unanon più sostenibile, contro cui si sono scagliati i rappresentanti delle opposizioni, facendosi portavoce in consiglio comunale delle lamentele e delle proteste di coloro che ogni giorno prendono il treno nella stazione cittadina. Lo hanno fatto con un’interrogazione presentata dal Pd e un’interpellanza firmata dalla lista Riformisti per: in entrambi i casi è stato chiesto all’amministrazione di attivarsi per sollecitare soluzioni.