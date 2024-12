Quotidiano.net - L’ex Pd Esposito: "Troppi errori giudiziari. Ma poi nessuno paga"

Stefano, ex senatore e assessore Pd, per 7 anni ha affrontato accuse di corruzione e traffico di influenze archiviate dal Gip di Roma lo scorso 3 dicembre. Il suo caso, prima delle assoluzioni di Renzi e Salvini, dimostra che il sistema in definitiva funziona? "Verrebbe da dire che il sistema si autocorregge, e questo dovrebbe rasserenare. Purtroppo queste vicende, oltre a quelle che non trovano eco sui giornali, sono costellate da un problema oggettivo: la lunghezza dei tempi. Che è inaccettabile. A questo si accompagna la gogna mediatica, che distrugge la vita di chi ha la sventura di finire sotto indagine e i suoi famigliari". Perché avviene? "Perché non ci sono sanzioni adeguate, soprattutto nei confronti di pm che mettono in piedi inchieste il cui risultato è nullo. Continuare a parlare di separazione delle carriere è una sciocchezza, non è ciò che serve a evitare che tanti innocenti si vedano la vita distrutta.