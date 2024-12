Ilrestodelcarlino.it - Il presepe vivente in scena nel centro storico

Torna oggi pomeriggio l’appuntamento annuale con ilincittà, intitolato "Speranza e Rinascita-Unper tutti". Giunta alla decima edizione, la rappresentazione andrà indalle 15,30 in poi con le strade delche saranno attraversate dai diversi figuranti e animate da musica natalizia, accompagnata dai tradizionali zampognari e dal coro degli angeli. La manifestazione quest’anno partirà da due diversi punti: dal sagrato della Basilica della Ghiara, dove verranno inti i primi tre quadri del, ovvero l’annunciazione, visita di Maria ad Elisabetta, e l’angelo che appare in sogno a San Giuseppe mentre in piazza San Prospero si raduneranno i pastori e i re magi insieme a diversi zampognari. I due cortei percorreranno la via Emilia e si congiungeranno in Piazza del Monte per poi proseguire sul sagrato del Duomo, dove si ricostruirà ladella Natività con intorno le principali figure del: i pastori, i Magi e tutto il popolo.